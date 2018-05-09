Чемпионат мира

13:58 | Хоккей — Чемпионат мира

На матче Россия – Чехия ожидается аншлаг


Организаторы чемпионата мира-2018 ожидают аншлаг на матче группового этапа, где встретятся сборные России и Чехии. Матч пройдет 10 мая в Копенгагене на "Роял-Арене", вместимость которой составляет 12 490 зрителей.

– В свободной продаже остается менее одной тысячи билетов, а до самой игры еще более двух суток, – цитирует ТАСС представителя оргкомитета Йеспера Траунберга. - Мы думаем, что все билеты на этот матч будут проданы.

Российская команда лидирует в группе А, имея в активе 20 забитых и ни одной пропущенной шайбы. В первых трех матчах сборная победила французов (7:0), австрийцев (7:0) и белорусов (6:0).

Начало встречи Россия – Чехия – 21.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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