На матче Россия – Чехия ожидается аншлаг

Организаторы чемпионата мира-2018 ожидают аншлаг на матче группового этапа, где встретятся сборные России и Чехии. Матч пройдет 10 мая в Копенгагене на "Роял-Арене", вместимость которой составляет 12 490 зрителей.
– В свободной продаже остается менее одной тысячи билетов, а до самой игры еще более двух суток, – цитирует ТАСС представителя оргкомитета Йеспера Траунберга. - Мы думаем, что все билеты на этот матч будут проданы.
Российская команда лидирует в группе А, имея в активе 20 забитых и ни одной пропущенной шайбы. В первых трех матчах сборная победила французов (7:0), австрийцев (7:0) и белорусов (6:0).
Начало встречи Россия – Чехия – 21.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
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Дополнительная информация
- Сборная России (Хоккей)
- Сборная Чехии (Хоккей)
- Сборная Австрии (Хоккей)
- Сборная Белоруссии (Хоккей)
- Сборная Франции (хоккей)
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