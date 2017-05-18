На матч Россия - Чехия продано шесть тысяч билетов. ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

13:33 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

На матч Россия - Чехия продано шесть тысяч билетов

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На четвертьфинальный матч чемпионата мира Россия - Чехия продано всего шесть тысяч билетов. При этом вместимость стадиона в Париже составляет 14 тысяч. Еще остается надежда, что к началу встречи какую-то часть билетов раскупят. 

В другом четветьфинале в столице Франции встретятся Швейцария и Швеция. Еще два матча пройдут в Кельне: США - Финляндия и Германия - Канада. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Матч сборных России и Чехии состоится сегодня, 18 мая. Начало игры – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию четвертьфинала Россия – ЧехияВидеотрансляция матча Россия – Чехия начнется в 17.15 здесь.

Россия - Чехия: онлайн

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

ну, на Чехия - Канада чуть меньше девяти тысяч было.

14:02

marksan

Оборжаться можно! Кому в ПАРИЖЕ нужен хоккейный матч Россия-Чехия? Организаторы - просто идиоты!

13:48