На матч Россия - Чехия продано шесть тысяч билетов

На четвертьфинальный матч чемпионата мира Россия - Чехия продано всего шесть тысяч билетов. При этом вместимость стадиона в Париже составляет 14 тысяч. Еще остается надежда, что к началу встречи какую-то часть билетов раскупят.

В другом четветьфинале в столице Франции встретятся Швейцария и Швеция. Еще два матча пройдут в Кельне: США - Финляндия и Германия - Канада. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Матч сборных России и Чехии состоится сегодня, 18 мая. Начало игры – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию четвертьфинала Россия – Чехия. Видеотрансляция матча Россия – Чехия начнется в 17.15 здесь.

Россия - Чехия: онлайн