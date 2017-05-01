На матч ЧМ-2017 Россия - США в продаже осталось около тысячи билетов

Около тысячи билетов остается в продаже на матч предварительного этапа чемпионата мира-2017 между Россией и США, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Немецкого хоккейного союза Франца Райндля. Игра состоится 16 мая. Первые две игры на турнире подопечные Олега Знарка проведут 5 и 8 мая против Швеции и Германии. Билеты на данные поединки уже проданы.

- Относительно матча Россия - США, осталось около тысячи билетов. Билеты на игры сборной России с Италией, Данией и Латвией все еще доступны, - цитирует ТАСС Райндля. - Сборная России определенно будет второй домашней командой в Кельне из-за большого количества российских болельщиков, которые приедут в Германию поддержать свою команду.