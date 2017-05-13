На лед в Кельне выливают посторонние субстанции?

Президент Немецкого хоккейного союза и глава оргкомитета немецкой части чемпионата мира Франц Райндль отметил, что качество льда на кельнской "Ланксесс Арене" является отличным. По его словам, проблемы возникают только в матчах сборной Словакии.

Напомним, что в матче Россия - Словакия были проблемы со льдом. Из-за этого задержали начало второго периода, а игроки жаловались на лед и отмечали, что на нем можно получить травму. Аналогичные жалобы поступали после матча Словакия - Германия.

- С качеством льда на арене в Кельне все в порядке, работники и заливочные машины работают хорошо, - цитирует ТАСС Райндля. - Проблемы происходили только на матчах команды Словакии, в других играх все в порядке. Дело не во льде, а в чем-то другом. На лед попадают посторонние субстанции.

Я повторюсь, что дело не в качестве льда - оно отличное. Просто кто-то выливает жидкость на поверхность арены.