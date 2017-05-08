На чемпионате мира хоккеистов обеспечат виноградом и пирожными

Организаторы чемпионата мира-2017, который проходит с 5 по 21 мая в Кельне и Париже, обеспечат хоккеистов сборных различными угощениями. В частности, в общей сложности 110 кг песочных пирожных доставят в раздевалки хоккеистов национальных команд на "Ланксесс-Арену" в Кельне, где проводит матчи сборная России.

– Хоккеистам в раздевалках будут предоставлены различные макаронные изделия, салаты, примерно полтонны винограда, а также песочные пирожные общим весом в 110 кг, – цитирует ТАСС заявление организаторов.