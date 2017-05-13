Мозякин вернулся в Россию и больше не сыграет на чемпионате мира

Нападающий Сергей Мозякин больше не сыграет на проходящем во Франции и Германии чемпионате мира по хоккею-2017, информирует пресс-служба ФХР. Россиянин уже вернулся на родину, где продолжит восстанавливаться от травмы. Напомним, что форвард магнитогорского "Металлурга" получил сотрясение мозга в матче группового турнира ЧМ с Германией 8 мая (6:3).

"Причина – травма верхней части тела, при которой нельзя принимать участие в тренировках и официальных матчах, - говорится в сообщении на официальном сайте ФХР. - Сегодня утром Мозякин вернулся в Россию, где пройдет курс реабилитации. ФХР и коллектив национальной сборной желают Сергею скорейшего выздоровления и возвращения на лед".