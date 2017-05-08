Мозякин получил травму в матче с Германией

Капитан сборной России Сергей Мозякин получил травму в матче предварительного раунда чемпионата мира по хоккею-2017 с Германией. Повреждение форварду нанес нападающий Патрик Хагер - после атаки соперника россиянин неудачно приземлился на лед.

Хагер за фол получил матч-штраф. Капитан сборной России покинул площадку с посторонней помощью и отправился в раздевалку.

Трансляция матча Германия – Россия