Мозякин получил травму в матче с Германией

Капитан сборной России Сергей Мозякин получил травму в матче предварительного раунда чемпионата мира по хоккею-2017 с Германией. Повреждение форварду нанес нападающий Патрик Хагер - после атаки соперника россиянин неудачно приземлился на лед.
Хагер за фол получил матч-штраф. Капитан сборной России покинул площадку с посторонней помощью и отправился в раздевалку.
Трансляция матча Германия – Россия
Здоровья капитану! #TeamRussia #IIHFWorlds pic.twitter.com/QNvUrSMKyb– Хоккей России (@russiahockey) 8 May 2017
marksan
Фашизм не истребим!
17:56