Мозякин не тренируется со сборной России

Капитан сборной России Сергей Мозякин приехал на тренировку национальной команды в преддверии матча чемпионата мира по хоккею-2017 против Дании без формы и заниматься не будет, передает из Кельна спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. В команде Олега Знарка его заменил Валерий Ничушкин.

Повреждение Мозякину нанес нападающий сборной Германии Патрик Хагер в матче против России (6:3). После атаки соперника россиянин неудачно приземлился на лед. Хагер за фол получил матч-штраф и был дисквалифицирован на две игры. Капитан сборной России покинул площадку с посторонней помощью и отправился в раздевалку. Обследование не выявило у игрока сотрясения мозга.

Сборная России занимается в следующих сочетаниях:

Вратари: Василевский, Сорокин, Шестеркин.

Синие: Киселевич, Гавриков - Телегин, Андронов, Барабанов.

Красные: Проворов, Миронов - Гусев, Наместников, Кучеров.

Зеленые: Антипин, Белов - Панарин, Шипачев, Дадонов.

Белые: Науменков, Зуб - Любимов, Ничушкин, Ткачев, Плотников.

Матч Россия – Дания пройдет в четверг, 11 мая, и начнется в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.