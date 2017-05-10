Мозякин находится под бдительным контролем врачей

Состояние здоровья капитана сборной России Сергея Мозякина находится под бдительным контролем врачей, сообщает пресс-служба национальной команды. Форвард чувствует себя значительно лучше. Вопрос о его участии в следующих матчах чемпионата мира по хоккею-2017 будет решен в ближайшие дни.

Повреждение Мозякину нанес нападающий сборной Германии Патрик Хагер в матче против России (6:3). После атаки соперника россиянин неудачно приземлился на лед. Хагер за фол получил матч-штраф и был дисквалифицирован на две игры. Капитан сборной России покинул площадку с посторонней помощью и отправился в раздевалку. Обследование не выявило у игрока сотрясения мозга.

Следующий соперник россиян – сборная Дании. Матч Россия – Дания пройдет в четверг, 11 мая, и начнется в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.