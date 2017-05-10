Мортен Грин: "Нам нужно как можно меньше удаляться в матче с Россией"

Нападающий сборной Дании Мортен Грин подчеркнул, что игрокам его команды необходимо как можно меньше удаляться в матче с командой России в рамках группового этапа чемпионата мира. Матч сборных Дании и России пройдет в четверг. На предыдущем чемпионате мира датчане проиграли россиянам со счетом 1:10.

– Да, прошлогодний матч со сборной России получился довольно тяжелым для нас, – приводит "Р-Спорт" слова Грина. – Если стоять в штрафном боксе, то сложно надеяться на хоть какой-нибудь приличный результат. Если я правильно помню, мы очень часто удалялись. Сборная России здорово играет в большинстве, и нам нельзя позволить ей иметь численное преимущество так часто, как это было в Москве. Безусловно, нам потребуется много удачи. Сборная России лучше нас, все это знают. У них есть звено Шипачева, которое каждый чемпионат набирает много очков. Нам надо играть очень внимательно в обороне.