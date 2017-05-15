Миронов не попал в состав сборной России на матч с Латвией

Сборная России объявила состав на матч группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017 против Латвии. Отметим, что в этой встрече не сыграет защитник Андрей Миронов. За россиян на этом турнире дебютируют защитник Дмитрий Орлов и форвард Евгений Кузнецов.

Состав команды выглядит следующим образом:

Илья Сорокин (Андрей Василевский)

Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Иван Телегин – Сергей Андронов (А) – Сергей Плотников;

Виктор Антипин - Антон Белов (К), Никита Гусев – Вадим Шипачев (А) – Евгений Дадонов;

Иван Проворов, Артемий Панарин - Владислав Наместников – Никита Кучеров;

Дмитрий Орлов - Артем Зуб, Валерий Ничушкин - Евгений Кузнецов - Александр Барабанов, Владимир Ткачев.

Напомним, что матч Россия – Латвия состоится сегодня, 15 мая, начало – в 21.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи