Милош Ржига может возглавить сборную Чехии

Милош Ржига может стать новым главным тренером сборной Чехии после чемпионата мира-2018, сообщает isport.cz. 59-летний специалист сменит Йозефа Яндача, который будет работать в магнитогорском "Металлурге". Помимо Ржиги кандидатами на должность называются Мартин Страка и Либор Забрански, но они уже успели ответить отказом.

Милош Ржига ранее возглавлял ряд клубов из России и Чехии, а с 2015 по октябрь 2017 года работал в клубе КХЛ из Словакии "Слован". В минувшем сезоне он был уволен после 18 матчей регулярного чемпионата.

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