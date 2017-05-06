Микс Индрашис: "Латвия теперь не играет вторым номером"

Форвард сборной Латвии Микс Индрашис после победы над Данией на чемпионате мира по хоккею-2017 (3:0) отметил, что теперь его команда не играет вторым номером. Также он признался, что считает сборную России одним из фаворитом турнира.

- Главный тренер изменил структуру игры, теперь мы не играем вторым номером, - цитирует ТАСС Индрашиса. - Действуем агрессивнее, теперь всем стоит бояться нашей сборной. Вчера видел отрезок игры российских хоккеистов против шведов, но ничего особенного сказать не могу. Сборная Россия всегда является фаворитом чемпионатом мира.

Трансляция матча Латвия - Дания