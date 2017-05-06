Микс Индрашис: "Латвия теперь не играет вторым номером"

Форвард сборной Латвии Микс Индрашис после победы над Данией на чемпионате мира по хоккею-2017 (3:0) отметил, что теперь его команда не играет вторым номером. Также он признался, что считает сборную России одним из фаворитом турнира.
- Главный тренер изменил структуру игры, теперь мы не играем вторым номером, - цитирует ТАСС Индрашиса. - Действуем агрессивнее, теперь всем стоит бояться нашей сборной. Вчера видел отрезок игры российских хоккеистов против шведов, но ничего особенного сказать не могу. Сборная Россия всегда является фаворитом чемпионатом мира.