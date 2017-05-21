Микко Рантанен: "Швеция сильнее России"

Нападающий сборной Финляндии Микко Рантанен после поражения от команды России в матче за третье место чемпионата мира отметил, что команде немного не повезло. По его словам, Швеция сильнее России, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.
- Жаль, что проиграли. Немножко не повезло. Хотя могли зацепиться. Думаю, Швеция сильнее России. Шведы в финале, и это говорит само за себя.
zeromanj
Если сильнее, значит должны порвать кленовый листочек в финале. Если сольют, значит Россия сильнее. Ибо в очной встрече выиграла. Все просто.
20:51
alur66
ОДНОЗНАЧНО-ФИНН ПРАВ. ШВЕЦИЯ ТО В ФИНАЛЕ А МЫ В ЗАДНИЦЕ.
20:36
Tribunal Z
Этот чухонец не может понять что Россия уже во втором периоде бросила играть и играла в поддавки. Да и внутренний голос обиды говорит за себя, вроде как дали приблизиться, собачку погладить))))
20:18
maxcds
думаю Россия сильнее Финляндии
20:12