Микко Рантанен: "Швеция сильнее России"

Нападающий сборной Финляндии Микко Рантанен после поражения от команды России в матче за третье место чемпионата мира отметил, что команде немного не повезло. По его словам, Швеция сильнее России, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

- Жаль, что проиграли. Немножко не повезло. Хотя могли зацепиться. Думаю, Швеция сильнее России. Шведы в финале, и это говорит само за себя.

Трансляция матча Россия - Финляндия