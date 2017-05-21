Микко Рантанен: "Швеция сильнее России". ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

20:02 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Микко Рантанен: "Швеция сильнее России"

0
0
0
0
4

Нападающий сборной Финляндии Микко Рантанен после поражения от команды России в матче за третье место чемпионата мира отметил, что команде немного не повезло. По его словам, Швеция сильнее России, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

- Жаль, что проиграли. Немножко не повезло. Хотя могли зацепиться. Думаю, Швеция сильнее России. Шведы в финале, и это говорит само за себя.

Трансляция матча Россия - Финляндия

0
0
0
0
4
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

zeromanj

Если сильнее, значит должны порвать кленовый листочек в финале. Если сольют, значит Россия сильнее. Ибо в очной встрече выиграла. Все просто.

20:51

alur66

ОДНОЗНАЧНО-ФИНН ПРАВ. ШВЕЦИЯ ТО В ФИНАЛЕ А МЫ В ЗАДНИЦЕ.

20:36

Tribunal Z

Этот чухонец не может понять что Россия уже во втором периоде бросила играть и играла в поддавки. Да и внутренний голос обиды говорит за себя, вроде как дали приблизиться, собачку погладить))))

20:18

maxcds

думаю Россия сильнее Финляндии

20:12