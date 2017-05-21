Микко Рантанен: "К матчу Россией надо перестроиться и выглядеть свежими". ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

01:16 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Микко Рантанен: "К матчу Россией надо перестроиться и выглядеть свежими"

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Защитник сборной Финляндии Микко Рантанен подчеркнул, что встреча за бронзовые медали оставляет у игроков чувство разочарования. Он отметил игру шведских форвардов Вильяма Нюландера и Никласа Бэкстрема, действующих в одном звене.

Матч за 3-е место чемпионата мира-2017 между сборными России и Финляндии состоится в Кельне в воскресенье, 21 мая. Начало игры – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матчаВидеотрансляция игры Россия – Финляндия начнется в 17.15 здесь.

– Но нам нужно к завтрашнему дню перестроиться и выглядеть свежими в преддверии предстоящей игры", – приводит ТАСС слова Рантанена. – Нюландер и Бэкстрем – отличные хоккеисты. У них хорошая "химия", тяжело обороняться против них.

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Материалы сюжета: ЧМ-2017. Плей-офф. Россия vs Канада в полуфинале
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