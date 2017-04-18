Микко Коскинен: "В этом году я не сыграю на чемпионате мира"

Голкипер СКА Микко Коскинен заявил, что не примет участия в чемпионате мира-2017, который пройдет в Кельне и Париже. Хоккеист отметил, что уже сообщил тренерскому штабу сборной Финляндии о своем решении. Напомним, что турнир пройдет с 5 по 21 мая, в групповом турнире финны сыграют с командами Канады, Швейцарии, Чехии, Норвегии, Словении, Белоруссии и Франции.

– В этом году я не сыграю на чемпионате мира, – цитирует "Р-Спорт" Коскинена. – К сожалению, у меня есть небольшая травма, и я не смогу быть вместе с национальной командой. Мы общались с главным тренером две недели назад, и я сказал, что не смогу приехать. Он знает о моем решении. У сборной Финляндии есть много хороших вратарей, так что все будет нормально.