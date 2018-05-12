Мика Зибанежад: "Бучневич - мой хороший друг"

Нападающий сборной Швеции Мика Зибанежад подвел итоги победы над Словакией (4:3 ОТ) в рамках чемпионата мира-2018 в Дании и поделился ожиданиями от встречи с Россией.



- Словаки очень плотно играли, были заряжены на борьбу. Нам было тяжело. Очень нелегкий матч. Они полностью выложились и навязали нам свою игру. Мы, конечно, недоработали. Сыграли не на своем уровне. Но, собственно, главное – добиться результата. Это нам удалось.



- Павел Бучневич сказал, что хочет вас "приколотить" в матче сборных России и Швеции.



- Да? На самом деле – он мой друг, хороший друг. Скоро встретимся. Будет интересно и весело сыграть против него. Россия? У них хорошая команда, но я сейчас только о Швейцарии думаю, с которой нам играть завтра.

(Игорь ЕРОНКО)

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