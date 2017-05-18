Михал Ржепик: "Чехия хорошо знает сборную России"

Нападающий сборной Чехии Михал Ржепик отметил, что в преддверии матча 1/4 финала чемпионата мира его команда знает, чего ждать от сборной России. Эти соперники встречались в товарищеском матче 30 апреля, россияне победили в серии буллитов – 4:3.

– Мы хорошо знаем эту команду, – цитирует iDNES Ржепика. – В ходе подготовки к турниру мы провели с ними матч. Это сбалансированная команда. И она, по сути, не изменилась с момента последней нашей встречи, поскольку не так много добавилось игроков.

Матч сборных России и Чехии состоится сегодня, 18 мая. Начало игры – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию четвертьфинала Россия – Чехия. Видеотрансляция матча Россия – Чехия начнется в 17.15 здесь.