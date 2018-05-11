Михал Чайковски: "Игра со сборной России будет боевая"

Защитник сборной Словакии Михал Чайковски ожидает боевой игры в матче чемпионата мира против России. Тем не менее, он считает, что у словаков есть шансы на победу.

– Чего ждете от предстоящего матча с Россией?

– Будет очень боевая игра, как и со Швецией. Эти две сборные – очень сильные. Шведы выиграли чемпионат мира в прошлом году, Россия – уже много лет в призерах турнира, а сейчас завоевала еще и золото Олимпиады. Но мы можем добиться успеха в играх с ними. Если сыграем в свой лучший хоккей, дисциплинированно и с максимальной самоотдачей – шансы появятся.

Напомним, матч Россия – Словакия состоится в понедельник, 14 мая, и начнется в 17:15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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