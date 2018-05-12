Михаил Григоренко: "При счете 3:1 доигрывали, за это и поплатились"

Нападающий сборной России Михаил Григоренко – о победе над Швейцарией (4:3) на чемпионате мира.
– Готовились к такому тяжелому матчу?
– Да, знали, что Швейцария такой тяжелый соперник. Они и с чехами поборолись. Швейцарцы – молодцы, но мы выиграли и идем дальше.
– Своей игрой довольны?
– Рад, что забросил шайбу, конечно, содержание игры могло быть получше. Но третий период нормально провел.
– К вам по ходу игры перевели Дадонова, что это изменило?
– Тренер пытается найти разные сочетания: Женю к нам перевели, мы забили два гола. Он один из наших лучших игроков, лидеров команды, с ним приятно играть.
– Гусев оживил игру?
– Конечно, он мастеровитый игрок. Передачи, которые он отдает, – в большинстве тоже это помогает.
– В третьем периоде тренер просил откатиться?
– Счет был 3:1, уже доигрывали, за это и поплатились, но удачно забили четвертый гол. (Игорь ЕРОНКО)