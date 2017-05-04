МИД Белоруссии выразил протест в связи с обыском сборной перед ЧМ-2017

МИД Белоруссии выразил решительный протест в связи с обыском игроков сборной, прибывшей на чемпионат мира-2017. Ранее стало известно, что полиция Франции провела обыск тренерского штаба, нескольких игроков и врача сборной Белоруссии. Инцидент произошел в среду в Париже на железнодорожном вокзале. После 20-минутного обыска все были отпущены. Посол Франции Дидье Канес вызван в Министерство иностранных дел Белоруссии.

"В ходе встречи замминистра иностранных дел Олег Кравченко высказал решительный протест белорусской стороны в связи с проведенной в унижающей человеческое достоинство форме досмотром белорусских спортсменов, участвующих в чемпионате мира-2017.

Белорусская сторона потребовала у французской стороны провести расследование данного инцидента, представить разъяснения, принести извинения, а также принять все необходимые меры для недопущения подобных инцидентов в будущем", - говорится в сообщении МИД Белоруссии в Твиттере.