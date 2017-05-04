МИД Белоруссии потребовал объяснений в связи с обыском сборной перед ЧМ-2017

МИД Белоруссии потребовал от Франции объяснений в связи с обыском сборной страны, приехавшей на чемпионат мира-2017. Ранее стало известно, что полиция Франции провела обыск тренерского штаба, нескольких игроков и врача сборной Белоруссии. Инцидент произошел в среду в Париже на железнодорожном вокзале, после того как белорусская команда на поезде прибыла из другого французского города Бордо, где проводила товарищеские матчи. После обыска, длившегося около 20 минут, все были отпущены.

"Посольство во Франции поддерживает контакт со сборной по хоккею. В связи с имевшим место обыском у французской стороны запрошены объяснения", - говорится в официальном Твиттере сборной Белоруссии.