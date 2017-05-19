Мэтт Дюшен: "Если мы не наладим переход из обороны в атаку, российская команда нас победит"

Форвард сборной Канады Мэтт Дюшен выразил мнение, что его команда проиграет России в полуфинале чемпионата мира, если не сумеет наладить переход из обороны в атаку. В четверг канадцы со счетом 2:1 победили команду Германии в четвертьфинале.

– Мы держали нити игры в своих руках, но немцы были сильны, их поддерживала вся арена, – приводит ТАСС слова Дюшена. – Нам предстоит полуфинал против сборной России, я несколько раз играл уже с этой командой. Если мы не наладим переход из обороны в атаку, российская команда нас победит. Так что нам нужно аккуратно сыграть в защите, стараться как можно меньше удаляться и не давать сопернику свободного пространства. Мы собираемся показать в субботу свою лучшую игру и выйти в финал.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне в субботу, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Канада - Россия начнется в 16.15 здесь.