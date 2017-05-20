Майк Кинэн: "Знарок может удивить канадцев"

Главный тренер "Куньлуня" Майк Кинэн считает, что сборная России в состоянии удивить Канаду в полуфинальном матче чемпионата мира. Он добавил, что обе команды выглядят на турнире внушительно.

– Не знаю, кто будет фаворитом в этой встрече, – приводит ТАСС слова Кинэна. – Наблюдал игру обеих команд на турнире, могу сказать, что это будет крайне упорная встреча. Сборная Канады на прошлом турнире была возрастной, сейчас у них более молодая команда. Знарок хороший тренер, он несколько раз выигрывал Кубок Гагарина, и я уверен, что сегодня он подготовит что– то особенное для канадцев.

Обе команды выглядят внушительно. Да, у канадцев почти все игроки из НХЛ, но российские тренеры лучше знают, кого приглашать в сборную – игроков из НХЛ или Континентальной хоккейной лиги.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне сегодня, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Канада – Россия начнется в 16.15 здесь.