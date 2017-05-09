Майк Бэбкок: "Почему я приехал на ЧМ-2017? Ненавижу смотреть Кубок Стэнли по телевизору"

Главный тренер "Торонто" Майк Бэбкок рассказал, почему приехал на чемпионат мира по хоккею-2017. Наставник отметил, что поездка поможет ему лучше узнать игроков.

– Почему я приехал на чемпионат мира? Во-первых, я не научусь чему-то новому в хоккее, сидя дома, – приводит TSN слова Бэбкока. – Я бы мог смотреть плей-офф НХЛ по телевизору, но ненавижу это делать.

Но главная причина – я хочу узнать игроков. У нас в клубе есть люди, которые проводят в Европе весь год в поисках новых игроков. Для меня важно поддержать хоккеистов, узнать их поближе, потому что в итоге они вдохнут новую жизнь в нашу команду.