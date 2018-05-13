Майк Бэбкок – об игре Капризова на ЧМ: "Он станет звездой"

Главный тренер "Торонто" Майк Бэбкок отметил игру нападающего сборной России Кирилла Капризова в матче чемпионата мира против Швейцарии (4:3).

- Впервые [в субботу] увидел игру россиян на этом турнире, у них симпатичная команда, - цитирует ТАСС Бэбкока. - Павел Дацюк прекрасно действует, парень под седьмым номером невероятен. Его зовут Кирилл Капризов? Он станет звездой. Дадонов хорош, отлично обращается с шайбой. Могут ли российские игроки пополнить ряды "Торонто" в следующем сезоне? Посмотрим, все может быть.

Отметим, что в матче со швейцарцами Капризов отметился заброшенной шайбой.

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