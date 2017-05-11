Майк Бэбкок: "На чемпионате мира ищу нового Никиту Зайцева"

Главный тренер клуба НХЛ "Торонто", двукратный олимпийский чемпион и единственный тренер, входящий в "Тройной золотой клуб", Майк Бэбкок отметил, что приехал на чемпионат мира, чтобы посмотреть новых игроков. По его словам, он ищет нового Никиту Зайцева.

– Понятно, что я не могу говорить о конкретных персоналиях, – цитирует "Р-Спорт" Бэбкока. – Просто мы вместе с Джимми Палиафито, директором "Торонто" по оценке игроков, смотрим интересных нам хоккеистов. Джимми очень много времени проводит в Европе, я доверяю его мнению. Это он привез Никиту Зайцева в "Торонто" год назад, так что давайте скажем, что я на этом турнире ищу нового Никиту Зайцева.

Я более чем доволен тем, как Зайцев провел дебютный сезон в НХЛ. Никита отличный игрок, очень важный для нашей организации игрок, мы рады, что он с нами. Дон Черри постоянно критикует Зайцева? Никита провел первый сезон в лиге, где против него на лед выходили лучшие нападающие мира. Считаю, что Зайцев провел первый год в НХЛ великолепно. Я не переживаю из-за слов Черри, думаю, что и вам не стоит на них обращать внимания.