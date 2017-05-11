Чемпионат мира

09:46 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Майк Бэбкок: "На чемпионате мира ищу нового Никиту Зайцева"

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Главный тренер клуба НХЛ "Торонто", двукратный олимпийский чемпион и единственный тренер, входящий в "Тройной золотой клуб", Майк Бэбкок отметил, что приехал на чемпионат мира, чтобы посмотреть новых игроков. По его словам, он ищет нового Никиту Зайцева.

– Понятно, что я не могу говорить о конкретных персоналиях, – цитирует "Р-Спорт" Бэбкока. – Просто мы вместе с Джимми Палиафито, директором "Торонто" по оценке игроков, смотрим интересных нам хоккеистов. Джимми очень много времени проводит в Европе, я доверяю его мнению. Это он привез Никиту Зайцева в "Торонто" год назад, так что давайте скажем, что я на этом турнире ищу нового Никиту Зайцева.

Я более чем доволен тем, как Зайцев провел дебютный сезон в НХЛ. Никита отличный игрок, очень важный для нашей организации игрок, мы рады, что он с нами. Дон Черри постоянно критикует Зайцева? Никита провел первый сезон в лиге, где против него на лед выходили лучшие нападающие мира. Считаю, что Зайцев провел первый год в НХЛ великолепно. Я не переживаю из-за слов Черри, думаю, что и вам не стоит на них обращать внимания.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20170511/1120282446.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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.BattleFish.

Веселый налился пунцом наверно, "батю" слегка послали!)

10:27

adamantane'

"Никита отличный игрок, очень важный для нашей организации игрок" - первое из двух повторений слова "игрок" тут лишнее. А насчёт того, что Бэбкок кладёт болт на мнение Дона Черри... абсолютно правильно делает!

10:13

MassEffect100500

Ищи,Майки,ищи.) След год поход за КС полюбас от вас жду)

10:03