Майк Бэбкок: "Когда вижу у сборной России Овечкина и "Хлебушка" – тогда все понятно. Тут не так"

Главный тренер "Торонто", наставник сборной Канады на Олимпиадах 2014 и 2018 годов Майк Бэбкок отметил, что сборной России не удалось собрать на чемпионат мира-2018 оптимальный состав. В 1/4 финала турнира в Дании команда Ильи Воробьева сыграет как раз с канадцами.

- Сборную России нельзя назвать по-настоящему сильной. Сколько раз я приезжал на чемпионаты мира – у России всегда из НХЛ приезжали все, кто только мог. А в этом году многие не приехали. Так бывает. Именно в этом – разница между теми командами, что я видел, приезжая в прошлые году, и этой. Когда я вижу у них и Овечкина, и Тарасенко, и "Хлебушка" (Бэбкок назвал Панарина именно "Breadman" – Прим. "СЭ") – тогда все понятно. Но тут не так. В принципе, у всех сборных год на год не приходится. Не всегда получается собрать всех лучших.

– Что думаете о возможном четвертьфинале Россия – Канада? (разговор состоялся до того, как стало известно, что команды сыграют в четвертьфинале. - Прим. "СЭ")

– Пока у меня нет ответа на то, кто победит. Смотрел матч против Латвии. Очень упорная была игра. Четвертьфинал – это всегда битва. По сути турнир стартует только в четверг.

– Кто все-таки победит, если Россия встретится с Канадой?

– Команда, которая окажется лучше, - сказал Бэбкок со смехом. (Игорь ЕРОНКО)

"СЭ" проведет трансляцию матча Россия – Канада. Встреча состоится завтра, 17 мая, и начнется в 17.15 по московскому времени.

Полная версия интервью Майка Бэбкока



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