Маттиас Экхольм: "Швейцарии будет тяжело обыграть нас в финале"

Защитник сборной Швеции Маттиас Экхольм заявил, что швейцарской команде будет тяжело выйти из финальной игры чемпионата мира-2018 победителем. Хоккеист добавил, что все секреты успеха сборной Швеции на виду – стоит только посмотреть на ее состав и игру.

– Я не думаю, что существует много секретов успеха сборной Швеции, – цитирует официальный сайт ИИХФ Экхольма. – Посмотрите на наш отличный состав, посмотрите на игроков, приехавших на чемпионат мира, и посмотрите на энергию и скорость, с которой мы играем. Я думаю, Швейцарии будет тяжело обыграть нас в финале.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию финала чемпионата мира Швеция – Швейцария. Игра состоится 20 мая, начало – в 21.15 по московскому времени. В матче за третье место в тот же день сойдутся Канада и США, начало – в 16.45 по московскому времени.

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ЧМ-2018 по хоккею. Матч за третье место и финал