Матч Россия - Словакия возобновился

Матч группового турнира чемпионата мира Россия - Словакия возобновился. Напомним, начало второго периода было отложено на несколько минут из-за проблем со льдом. Задержка составила около 10 минут. Счет после первого периода 3:0 в пользу России.
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Группа A
|и
|в
|п
|+/-
|очки
|1.
|США
|5
|4
|1
|20-10
|12
|2.
|Россия
|4
|4
|0
|21-5
|11
|3.
|Швеция
|5
|3
|2
|21-9
|10
|4.
|Латвия
|5
|3
|2
|11-9
|9
|5.
|Германия
|5
|2
|3
|12-19
|6
|6.
|Дания
|5
|2
|3
|9-18
|4
|7.
|Словакия
|4
|1
|3
|9-12
|4
|8.
|Италия
|5
|0
|5
|5-26
|1
|
Группа B
|и
|в
|п
|+/-
|очки
|1.
|Канада
|4
|4
|0
|20-5
|12
|2.
|Чехия
|5
|4
|1
|17-9
|10
|3.
|Финляндия
|5
|3
|2
|15-15
|9
|4.
|Швейцария
|4
|3
|1
|14-8
|9
|5.
|Норвегия
|5
|2
|3
|10-10
|8
|6.
|Франция
|5
|3
|2
|17-13
|7
|7.
|Белоруссия
|5
|0
|5
|6-22
|1
|8.
|Словения
|5
|0
|5
|10-27
|1
Матч группового турнира чемпионата мира Россия - Словакия возобновился. Напомним, начало второго периода было отложено на несколько минут из-за проблем со льдом. Задержка составила около 10 минут. Счет после первого периода 3:0 в пользу России.