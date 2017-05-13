Матч Россия - Словакия возобновился

Матч группового турнира чемпионата мира Россия - Словакия возобновился. Напомним, начало второго периода было отложено на несколько минут из-за проблем со льдом. Задержка составила около 10 минут. Счет после первого периода 3:0 в пользу России.

Трансляция матча Россия - Словакия