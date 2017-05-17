Марко Штурм: "Ждем четвертьфинала с Канадой"

Главный тренер сборной Германии Марко Штурм после матча чемпионата мира-2017 против Латвии (3:4 Б) отметил, что в этом поединке играли две равные команды, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. По словам наставника, он гордится игроками, которые смогли вырвать победу в серии буллитов и выйти в плей-офф.

- Все видели, как две очень равных команды бились за четвертьфинал, выложившись без остатка, - заявил Штурм. - Горжусь своими парнями, сумевшими сравнять счет в концовке и выиграть в серии буллитов. Ждем встречи с Канадой.