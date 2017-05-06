Марко Штурм: "Счастливы, что начали с победы домашний турнир"

Главный тренер сборной Германии Марко Штурм после стартового матча чемпионата мира с США (2:1) выразил удовлетворение победой. Особенно специалист выделил игру вратаря своей команды Томаса Грайсса. Он отразил 42 из 43 бросков по своим воротам.

– Мы счастливы, что начали с победы домашний турнир, – приводит "Р-Спорт" слова Штурма. – Для побед над такими сильными командами, как сборная США, нужна великолепная игра вратаря, и сегодня Грайсс останавливал сложнейшие броски один за другим. Сейчас мы счастливы, мы в полной мере насладимся этой победой, тем не менее, подойдем в полной готовности к субботнему матчу со шведами. У нас есть моменты, которые нужно улучшить.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча США – Германия