Марко Штурм: "Матч со сборной России – большой вызов для немецкой команды"

Главный тренер сборной Германии Марко Штурм подчеркнул, что команда заслуженно проиграла Швеции. По словам специалиста, следующий матч против россиян будет не менее трудным.

Сборная Германии в субботу со счетом 2:7 уступила команде Швеции в матче чемпионата мира, проходящего в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. 8 мая немцы сыграют против сборной России.

– Шведы были очевидным образом сильнее, мы просто не смогли два дня подряд отыграть на столь высоком уровне против топовых команд, – приводит "Р-Спорт" слова Штурма. – Нужно отдать должное шведам, у них отличная команда, они победили заслуженно. От следующей игры со сборной России не жду ничего кардинального нового, мы начинаем турнир играми против трех сильнейших команд группы, это будет большой вызов, будет столь же трудно, как с американцами и шведами.