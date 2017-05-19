Марко Штурм: "Горжусь сборной Германии". ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

00:36 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Марко Штурм: "Горжусь сборной Германии"

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Главный тренер сборной Германии Марко Штурм после матча 1/4 финала плей-офф чемпионата мира с Канадой (1:2) подчеркнул, что гордится выступлением своих подопечных, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Специалист пожелал сопернику удачи. "Кленовые листья" пробились в полуфинал турнира, где встретятся с Россией.

Встреча россиян и канадцев состоится 20 мая в Кельне. "СЭ" проведет ее трансляцию.

– Горжусь своей командой, – сказал Штурм. – Провели отличный турнир. Поначалу все шло не очень, но потом прибавили. Чтобы обыграть Канаду – все должно пойти как надо. Не все пошло именно как надо. Желаю канадцам всего наилучшего.

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