Марко Штурм: "Горжусь сборной Германии"

Главный тренер сборной Германии Марко Штурм после матча 1/4 финала плей-офф чемпионата мира с Канадой (1:2) подчеркнул, что гордится выступлением своих подопечных, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Специалист пожелал сопернику удачи. "Кленовые листья" пробились в полуфинал турнира, где встретятся с Россией.

Встреча россиян и канадцев состоится 20 мая в Кельне. "СЭ" проведет ее трансляцию.

– Горжусь своей командой, – сказал Штурм. – Провели отличный турнир. Поначалу все шло не очень, но потом прибавили. Чтобы обыграть Канаду – все должно пойти как надо. Не все пошло именно как надо. Желаю канадцам всего наилучшего.