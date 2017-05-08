Марко Штурм: "Германия повторяла ошибки в матче с Россией"

Главный тренер сборной Германии Марко Штурм после поражения в матче чемпионата мира по хоккею-2017 от России (3:6) высоко оценил класс соперника. Наставник добавил, что у его команды есть турнирные перспективы, передают из Кельна спецкоры "СЭ" Юрий ГОЛЫШАК и Алексей ШЕВЧЕНКО.

– Россия снова сыграла очень хороший матч, очень солидный, – начал Штурм. – А мы опять немножко провалились, после чего уже не смогли догнать соперника. Но мы все равно должны сохранять позитивный настрой. Сейчас день отдыха, потом у нас матч, в котором мы должны брать три очка.

– Насколько серьезно повреждение Тобиаса Ридера?

– Ридера увезли в больницу, там его осматривают, поэтому я пока не могу сказать, что конкретно с ним. Но выглядело это не очень хорошо.

– У сборной Германии на старте чемпионате мира был едва ли не самый сложный календарь. Хорошо ли для вашей команды, что вы уже сыграли с США, Россией и Швецией на групповом этапе?

– Самое главное, что мы сумели набрать три очка за эти три матча. Я считаю, что это позитивный результат. По большому счету, турнир для нас начинается только сейчас. И мы концентрируемся на ближайших четырех соперниках. Нам некогда оглядываться. Но хорошо, что в играх с сильными командами, где-то превосходящими нас по силе, можно себя проверить и извлечь из этого определенные уроки. С Россией мы допускали много ошибок, которые повторялись. Больше такого мы не имеем права себе позволять. Так что нам нужно прибавлять и кое-что поправить. Так или иначе – у нас в активе уже есть три очка, это радует.