Марко Штурм: "Германия не боится бригад большинства сборной России"

Главный тренер сборной Германии Марко Штурм в преддверии матча группового турнира чемпионата мира против команды России отметил, что необходимо играть дисциплинировано. По его словам, если будут удаления, то нужно грамотно убивать время.

- Как и каждый год у сборной России крайне мощный подбор игроков, особенно, в нападении, - цитирует "Р-Спорт" Штурма. - Для меня нет никакого сюрприза в столь крупной победе россиян над итальянцами. Нет, мы не боимся бригад большинства сборной России, хотя, понятно, относимся к ним с уважением. Мы должны по минимуму удаляться, а когда это будет случаться – грамотно убивать эти минуты в меньшинстве.

В предыдущем матче против шведов нам просто не хватило сил, 30-35 минут мы играли нормально, оставались в игре, после чего допустили несколько психологических ошибок, которые привели к паре пропущенных голов в конце второго периода, а в третьем в наших "баках" уже просто ничего не осталось. Позади два сложных дня, две игры против более сильных команд, но три очка из шести возможных - это хороший результат.

Матч Германия - Россия пройдет сегодня, 8 мая, начало - в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.