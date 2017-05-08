Марко Штурм: "Элитные державы поддерживают сокращение команд на ЧМ, но Германия точно против"

Главный тренер сборной Германии Марко Штурм выступил против сокращения количества команд в элитном дивизионе чемпионата мира. Специалист отметил, что в случае сокращения сборные будут биться насмерть, и не видит в этом смысла. Ранее сообщалось, что ИИХФ рассматривает возможность сокращения участников турнира с 16 по 14 команд.

– Понятно, что шестерка сильнейших хоккейных держав поддерживает идею сокращения элитного дивизиона, но сборная Германии точно против, – цитирует "Р-Спорт" Штурма. – Это будет слишком сложно. Нужно понимать, что разница между седьмой и 16-й командами очень мала, это очень тонкая линия, и в случае сокращения каждый турнир превратится в битву не на жизнь, а на смерть. Честно сказать, я не уверен, что в этом есть смысл.

Напомним, что матч Германия – Россия состоится сегодня, 8 мая, начало – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча