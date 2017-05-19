Марк Шайфли: "Сборной Канады нужно продолжать расти по ходу ЧМ"

Нападающий сборной Канады Марк Шайфли накануне полуфинала чемпионата мира по хоккею-2017 против России отметил, что его команде необходимо продолжать прогрессировать. Также он отметил, что матчи турнира получаются увлекательными и он надеется, что так и будет продолжаться.

- Нужно расти на протяжении всего чемпионата мира как в командной игре, так и индивидуально. Выход в полуфинал - еще один хороший шаг, и нам нужно еще сделать много шагов по ходу турнира, - цитирует пресс-служба ИИХФ Шайфли. - До сих пор это было увлекательно, надеюсь, мы сможем продолжать получать удовольствие и побеждать.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне в субботу, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Канада - Россия начнется в 16.15 здесь.