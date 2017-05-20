Марк Шайфли: "Сборная России пережила худшее, что может случиться в хоккее"

Нападающий сборной Канады Марк Шайфли после победы в полуфинале чемпионата мира по хоккею-2017 над Россией (4:2) заявил, что россияне пережили худшее, что может случиться в спорте.
- Сборная России пережила худшее, что может случиться в хоккее, - приводит "Р-Спорт" слова Шайфли. - Вести 2:0 после двух периодов, владеть инициативой - и проиграть... Но это игра, такое нередко случается, и сегодня мы увидели новый пример. Конечно, нам очень помог гол в начале третьего периода, он придал заряд уверенности.
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AlCapone
Tribunal Z= Если нам забивают первую шайбу с пятака, потом снова возникает несколько точно таких же моментов, напрашивается вывод, что ТШ мог бы и обратить на это внимание, а не только орать на судей и жаловаться на лёд.
22:26
Tribunal Z
Наши молодцы, спасибо за игру! Знарку нужно в сборной работать над дисциплиной и взашей гнать со сборной игроков кто нарушает установки тренера и тогда будет всё нормально.
21:58
бей своих чтобы чужие боялись
любимый игрок в фэнтези!
21:42