Марек Дялога: "Если выполним задачу тренера - сможем обыграть Россию. Будет война"

Защитник сборной Словакии Марек Дялога после матча со Швецией (3:4 ОТ) поделился ожиданиями от встречи с Россией в рамках чемпионата мира-2018 в Дании.
- Похоже, Словакия поборется за четвертьфинал.
- Мы хорошо подготовились к шведам. Просто они забросили больше шайб. В овертайме немного не повезло. Тяжело с ними. А дальше Россия. Тоже очень сложный соперник. Нам нужно хорошо подготовиться, сделать выводы из сегодняшней игры. Потом и посмотрим, что там с четвертьфиналом.
- С Россией будет война?
- Конечно! Это очень сильная команда с хорошими игроками. Но нам надо просто играть и не бояться. Выполняя задачи тренерского штаба.
- Кто самый опасный в сборной России?
- Много кто, но, думаю, самый лучший - Паша Дацюк.
- Вас не удивило, что в сборной нет игроков "Ак Барса"?
- Удивило, конечно! "Ак Барс" же чемпионом стал в этом году. Ребята хорошо играли - и Вова Ткачев, и Стэн Галиев. Не знаю, почему их не позвали на чемпионат мира. У меня в "Ак Барсе" много друзей.
- Чемпионат мира - намного выше по уровню, чем Олимпиада?
- Думаю, да. Здесь подбор игроков куда лучше, чем на Олимпиаде. Да, у нас были тяжелые матчи с Австрией и Швейцарией, но мы в них не играли так, как могли. Сегодня наконец-то выполнили установку тренера, просто результат не такой хороший.
- Сможете ли обыграть Россию?
- Если выполним задачу тренера, то, думаю, да. (Игорь ЕРОНКО)
- Ак Барс
- Сборная России (Хоккей)
- Станислав Галиев
- Сборная Словакии (Хоккей)
- Сборная Австрии (Хоккей)
- Павел Дацюк
- Сборная Швеции (Хоккей)
- Владимир Ткачев (Ак Барс)
- Сборная Швейцарии (Хоккей)
- Марек Дялога