Марек Дялога: "Если выполним задачу тренера - сможем обыграть Россию. Будет война"

Защитник сборной Словакии Марек Дялога после матча со Швецией (3:4 ОТ) поделился ожиданиями от встречи с Россией в рамках чемпионата мира-2018 в Дании.



- Похоже, Словакия поборется за четвертьфинал.



- Мы хорошо подготовились к шведам. Просто они забросили больше шайб. В овертайме немного не повезло. Тяжело с ними. А дальше Россия. Тоже очень сложный соперник. Нам нужно хорошо подготовиться, сделать выводы из сегодняшней игры. Потом и посмотрим, что там с четвертьфиналом.



- С Россией будет война?



- Конечно! Это очень сильная команда с хорошими игроками. Но нам надо просто играть и не бояться. Выполняя задачи тренерского штаба.



- Кто самый опасный в сборной России?



- Много кто, но, думаю, самый лучший - Паша Дацюк.



- Вас не удивило, что в сборной нет игроков "Ак Барса"?



- Удивило, конечно! "Ак Барс" же чемпионом стал в этом году. Ребята хорошо играли - и Вова Ткачев, и Стэн Галиев. Не знаю, почему их не позвали на чемпионат мира. У меня в "Ак Барсе" много друзей.



- Чемпионат мира - намного выше по уровню, чем Олимпиада?



- Думаю, да. Здесь подбор игроков куда лучше, чем на Олимпиаде. Да, у нас были тяжелые матчи с Австрией и Швейцарией, но мы в них не играли так, как могли. Сегодня наконец-то выполнили установку тренера, просто результат не такой хороший.



- Сможете ли обыграть Россию?



- Если выполним задачу тренера, то, думаю, да. (Игорь ЕРОНКО)

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