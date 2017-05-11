Марцел Гашчак: "Сборная России - лучшая команда на чемпионате мира-2017"

Нападающий сборной Словакии Марцел Гашчак после матча чемпионата мира по хоккею-2017 против Германии (2:3 Б) отметил, что команда не смогла реализовать свои моменты. По его словам, в следующей игре против России, которая состоится 13 мая, словакам будет турдно рассчитывать на успех.

- Мы хорошо играли, но не смогли реализовать свои моменты, - приводит ТАСС слова Гашчака. - У нас было все чтобы победить, обидно что этого не случилось. Смотрел игры сборной России на чемпионате. Безусловно, это лучшая команда на турнире.



Трудно выделить кого-то конкретного, все игроки опасны, - продолжил форвард. - Нам нужно прыгнуть выше головы, чтобы взять очки в этой игре. Конечно, мы все еще хотим пробиться в плей-офф, но это трудная задача.



Нам нужен отдых после того, как мы провели четыре матча за пять дней - все при таком режиме устают. Все знают, что сборная России - команда, с которой сложно играть, и нам нужно выступить гораздо лучше.