Малкин не сыграет на чемпионате мира из-за травмы колена

Российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин не примет участия в чемпионате мира. Причина – травма колена, из-за которой он пропустил три игры в сериях плей-офф НХЛ с "Филадельфией" и "Вашингтоном".

Напомним, сегодня "Питтсбург" Малкина в шестом матче четвертьфинала Кубка Стэнли проиграл "Вашингтону" (1:2 ОТ) и уступил в серии со счетом 2-4.

Российский нападающий в этом сезоне в общей сложности провел 87 матчей, в которых набрал 106 (46+60) очков.

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