Малкин не сыграет на чемпионате мира из-за травмы колена

Российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин не примет участия в чемпионате мира. Причина – травма колена, из-за которой он пропустил три игры в сериях плей-офф НХЛ с "Филадельфией" и "Вашингтоном".
Напомним, сегодня "Питтсбург" Малкина в шестом матче четвертьфинала Кубка Стэнли проиграл "Вашингтону" (1:2 ОТ) и уступил в серии со счетом 2-4.
Российский нападающий в этом сезоне в общей сложности провел 87 матчей, в которых набрал 106 (46+60) очков.
Опрос
Материалы других СМИ
maks55555
Ожидаемый отказ, повреждение у него конечно реально есть, может и не стоит ехать, учитывая, что другие вообще под надуманными травмами отказывались.
13:12
Werewolf
onlyspartak ЧМ в нынешнем формате, не имеет никакого престижа._____А ОИ имеют?
13:11
maxcds
норм, у нас все таки 4-5 состав, а с жекой стал был 3-4)))))
13:11
True Timati
Спасибо вРОТенбергу за сборную, которую мы заслужили
13:05
andersen78
вообще не сюрприз...
12:45
ravilius777
панарин тарасенко малкин ковальчук радулов бобровский СПАСИБО
12:43
V0VaN
гончара надо звать)))... думаю, он бы пригодился нынешней сборной
12:35
onlyspartak
ЧМ в нынешнем формате, не имеет никакого престижа.
12:26
Весёлый©
Патриоты глорством за Вшей и Тампу выстрелили в ногу сборной.
12:21
Werewolf
Бегут все от сборной.....
12:18
Lennon
Кто бы сомневался.....
12:17
LLL71
Это не удивительно.
12:10