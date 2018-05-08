Чемпионат мира

11:56 | Хоккей — Чемпионат мира

Малкин не сыграет на чемпионате мира из-за травмы колена

Евгений МАЛКИН (слева) и Том Уилсон. Фото NHL.com
Евгений МАЛКИН (слева) и Том Уилсон. Фото NHL.com
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Российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин не примет участия в чемпионате мира. Причина – травма колена, из-за которой он пропустил три игры в сериях плей-офф НХЛ с "Филадельфией" и "Вашингтоном".

Напомним, сегодня "Питтсбург" Малкина в шестом матче четвертьфинала Кубка Стэнли проиграл "Вашингтону" (1:2 ОТ) и уступил в серии со счетом 2-4.

Российский нападающий в этом сезоне в общей сложности провел 87 матчей, в которых набрал 106 (46+60) очков.

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КОММЕНТАРИИ (12)
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maks55555

Ожидаемый отказ, повреждение у него конечно реально есть, может и не стоит ехать, учитывая, что другие вообще под надуманными травмами отказывались.

13:12

Werewolf

onlyspartak ЧМ в нынешнем формате, не имеет никакого престижа._____А ОИ имеют?

13:11

maxcds

норм, у нас все таки 4-5 состав, а с жекой стал был 3-4)))))

13:11

True Timati

Спасибо вРОТенбергу за сборную, которую мы заслужили

13:05

andersen78

вообще не сюрприз...

12:45

ravilius777

панарин тарасенко малкин ковальчук радулов бобровский СПАСИБО

12:43

V0VaN

гончара надо звать)))... думаю, он бы пригодился нынешней сборной

12:35

onlyspartak

ЧМ в нынешнем формате, не имеет никакого престижа.

12:26

Весёлый©

Патриоты глорством за Вшей и Тампу выстрелили в ногу сборной.

12:21

Werewolf

Бегут все от сборной.....

12:18

Lennon

Кто бы сомневался.....

12:17

LLL71

Это не удивительно.

12:10

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