Малкин, Ковальчук, Радулов и Яковлев собрались у самовара на Рублевке. Фото

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Питтсбурга" Евгений Малкин в Инстаграме опубликовал фотографию со встречи с партнерами по сборной России Ильей Ковальчуком, Александром Радуловым и Егором Яковлевым. На снимке хоккеисты запечатлены сидящими у самоваров.
Аналогичные снимки в своих Инстаграмах опубликовали Ковальчук, Радулов и Яковлев. Первый из них подписал фотографию "Однажды в России", второй – "Отличное время с парнями!" указав геотэг "Рублевка", третий – "Отличный вечер в классной компании".
Из четырех игроков только Яковлев сыграл за сборную на чемпионате мира-2018, где команда завершила выступление на стади 1/4 финала, проиграв Канаде (4:5 ОТ). Малкин, Ковальчук и Радулов не сыграли на турнире в Дании по состоянию здоровья.
- Илья Ковальчук
- Сборная России (Хоккей)
- Питтсбург Пингвинз
- Александр Радулов
- Евгений Малкин
- Егор Яковлев (СКА)
- Сборная Канады (Хоккей)
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alex505
где вы были во время 1/4 финала......виновны-расстрелять на-х. болезных. у Коваля 1-2 контракт который платит дурная Россия(((
21:00