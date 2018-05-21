Малкин, Ковальчук, Радулов и Яковлев собрались у самовара на Рублевке. Фото

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Питтсбурга" Евгений Малкин в Инстаграме опубликовал фотографию со встречи с партнерами по сборной России Ильей Ковальчуком, Александром Радуловым и Егором Яковлевым. На снимке хоккеисты запечатлены сидящими у самоваров.

Аналогичные снимки в своих Инстаграмах опубликовали Ковальчук, Радулов и Яковлев. Первый из них подписал фотографию "Однажды в России", второй – "Отличное время с парнями!" указав геотэг "Рублевка", третий – "Отличный вечер в классной компании".

Из четырех игроков только Яковлев сыграл за сборную на чемпионате мира-2018, где команда завершила выступление на стади 1/4 финала, проиграв Канаде (4:5 ОТ). Малкин, Ковальчук и Радулов не сыграли на турнире в Дании по состоянию здоровья.