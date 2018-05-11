Чемпионат мира

00:24 | Хоккей — Чемпионат мира

Максим Шалунов: "Настолько крутые ли Пастрняк и Крейчи? Все мы из одного теста"

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Форвард сборной России Максим Шалунов после поражения в матче чемпионата мира от Чехии (3:4 ОТ) подчеркнул, что россиянам не хватило нацеленности на ворота.

 
Четверг. Копенгаген. Чехия - Россия - 4:3 ОТ. Давид ПАСТРНЯК (№ 88) делает счет 3:2 в пользу чехов.Мастер-класс из Бостона. Чехия обыграла Россию

– Чемпионат мира действительно начался для вас?

– Серьезный противник был против нас. Это послужит нам хорошим уроком.

– Пастрняк и Крейчи настолько крутые? (Форварды "Бостона" приняли участие во всех шайбах Чехии. – Прим. "СЭ")

– Все мы из одного теста. Молодцы они, помогли решить исход матча. Нам самим надо было решать.

– Чего не хватило сборной России, чтобы победить?

– Нацеленности на ворота. Не было недонастроя. Чуть невесело. Надо было забивать свои моменты.

– В начале сказались два дня отдыха?

– Не будем списывать на то, что потеряли игровой тонус. Просто вкатывались в игру. (Игорь ЕРОНКО)​

Мастер-класс из Бостона. Чехия обыграла Россию // 
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КОММЕНТАРИИ (2)
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unLost14

Оказалось, что не из одного.

01:09

drJekil

Чуть не везло? Или все-таки "невесело"?

00:42

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