Максим Шалунов: "Настолько крутые ли Пастрняк и Крейчи? Все мы из одного теста"

Форвард сборной России Максим Шалунов после поражения в матче чемпионата мира от Чехии (3:4 ОТ) подчеркнул, что россиянам не хватило нацеленности на ворота.

– Чемпионат мира действительно начался для вас?

– Серьезный противник был против нас. Это послужит нам хорошим уроком.

– Пастрняк и Крейчи настолько крутые? (Форварды "Бостона" приняли участие во всех шайбах Чехии. – Прим. "СЭ")

– Все мы из одного теста. Молодцы они, помогли решить исход матча. Нам самим надо было решать.

– Чего не хватило сборной России, чтобы победить?

– Нацеленности на ворота. Не было недонастроя. Чуть невесело. Надо было забивать свои моменты.

– В начале сказались два дня отдыха?

– Не будем списывать на то, что потеряли игровой тонус. Просто вкатывались в игру. (Игорь ЕРОНКО)​

Мастер-класс из Бостона. Чехия обыграла Россию //

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