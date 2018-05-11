Максим Шалунов: "Настолько крутые ли Пастрняк и Крейчи? Все мы из одного теста"

Форвард сборной России Максим Шалунов после поражения в матче чемпионата мира от Чехии (3:4 ОТ) подчеркнул, что россиянам не хватило нацеленности на ворота.
– Чемпионат мира действительно начался для вас?
– Серьезный противник был против нас. Это послужит нам хорошим уроком.
– Пастрняк и Крейчи настолько крутые? (Форварды "Бостона" приняли участие во всех шайбах Чехии. – Прим. "СЭ")
– Все мы из одного теста. Молодцы они, помогли решить исход матча. Нам самим надо было решать.
– Чего не хватило сборной России, чтобы победить?
– Нацеленности на ворота. Не было недонастроя. Чуть невесело. Надо было забивать свои моменты.
– В начале сказались два дня отдыха?
– Не будем списывать на то, что потеряли игровой тонус. Просто вкатывались в игру. (Игорь ЕРОНКО)
Мастер-класс из Бостона. Чехия обыграла Россию //
Все о чемпионате мира по хоккею
unLost14
Оказалось, что не из одного.
01:09
drJekil
Чуть не везло? Или все-таки "невесело"?
00:42