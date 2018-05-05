Максим Шалунов: "Французам, наверное, всю ночь будет сниться "Калинка"

Нападающий сборной России Максим Шалунов после победы над сборной Франции (7:0) в первом матче на чемпионате мира считает, что нужно поскорее забыть эту встречу. По его мнению, турнир скоротечный, поэтому нужно двигаться дальше.

- Хорошая игра, главное, что уверенно победили, - цитирует "Р-Спорт" Шалунова. - Начали не комом, как говорится, а на хорошей ноте. Французам, наверное, всю ночь будет сниться "Калинка" сегодня. Если серьезно, надо скорее забыть эту победу. Турнир скоротечный, был матч и был, мы двигаемся дальше. Атмосфера классная была, приятно, что только русские болельщики, и все во флагах. Лед оставляет желать лучшего, но тут все в равных условиях.

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