Максим Шалунов: "87-й - мой номер, а не Шипачева"

Форвард сборной России Максим Шалунов подвел итоги встречи с Белоруссией (6:0) на чемпионате мира. По его словам, игроки российской команды расстроились, что не забросили еще одну шайбу.



- Судя по счету, сыграли чуть хуже?

- Команда нам хорошая противостояла. 6:0 – тоже хороший счет, как и 7:0. Не расстроились, что не забили еще один.



- Как оцените собственную игру?



- Сегодня Бара отдал мне на пустые ворота. Было два большинства, и то, что играю – хорошо.

- Как вам суперголы Дацюка?

- Паша – феномен в хоккее. Он просто красавчик. Очень приятно быть с ним в команде.

- За два выходных не растеряли?

- Даже не знал, что у нас два дня. Нам тренеры не дадут растерять - поверьте!



- Вы в сборной взяли номер Вадима Шипачева.



- Это мой номер (смеется). Я под ним играл в "Сибири" и в сборной тоже. (Игорь ЕРОНКО)

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