Максим Шалунов: "87-й - мой номер, а не Шипачева"

Форвард сборной России Максим Шалунов подвел итоги встречи с Белоруссией (6:0) на чемпионате мира. По его словам, игроки российской команды расстроились, что не забросили еще одну шайбу.
- Судя по счету, сыграли чуть хуже?
- Команда нам хорошая противостояла. 6:0 – тоже хороший счет, как и 7:0. Не расстроились, что не забили еще один.
- Как оцените собственную игру?
- Сегодня Бара отдал мне на пустые ворота. Было два большинства, и то, что играю – хорошо.
- Как вам суперголы Дацюка?
- Паша – феномен в хоккее. Он просто красавчик. Очень приятно быть с ним в команде.
- За два выходных не растеряли?
- Даже не знал, что у нас два дня. Нам тренеры не дадут растерять - поверьте!
- Вы в сборной взяли номер Вадима Шипачева.
- Это мой номер (смеется). Я под ним играл в "Сибири" и в сборной тоже. (Игорь ЕРОНКО)