Максим Мамин: "Средний уровень мастерства игроков в НХЛ выше, чем в КХЛ"

Нападающий сборной России Максим Мамин в интервью ТАСС россиянин рассказал о волнении перед чемпионатом мира и нюансах игры в НХЛ. По словам форварда "Флориды", на ЧМ все выкладываются на 100 процентов.

– Насколько велика разница в требованиях тренеров сборной России по сравнению с тем, чего от вас хотят во "Флориде"?

– В нашей сборной максимальные требования, как это и должно быть. Все выкладываются на 100 процентов и готовы выполнять все то, что говорят тренеры.

– Вам объясняли, чего ждут от вас в сборной?

– У нас есть в команде своя тактика, система игры, которая одинакова для всех ребят, все должны выполнять ряд базовых требований.

– Вы работали в национальной команде под руководством бывшего главного тренера Олега Знарка. Замечаете ли разницу между его требованиями и тем, что хочет донести до вас новый и.о. главного тренера Илья Воробьев?

– Под руководством Олега Валерьевича я играл немного. В любом случае есть разница в каких-то тактических моментах и ряде других нюансов. Но основное требование осталось неизменным – выкладываться на 100 процентов.

– Если брать в целом, что можете сказать о разнице по уровню игры между КХЛ и НХЛ?

– Разница, безусловно, есть. Средний уровень мастерства игроков в НХЛ выше, цена ошибки высока. Скорости выше, все быстрее происходит, при игре "пять на пять" тяжелее создавать голевые моменты. В плане организации там все на хорошем уровне, в бытовом плане нигде не напрягаешься – все для тебя делают. Хотя, когда я играл в России, организация в наших клубах ненамного отличалась от североамериканской.