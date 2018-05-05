Максим Мамин: "Средний уровень мастерства игроков в НХЛ выше, чем в КХЛ"

Нападающий сборной России Максим Мамин в интервью ТАСС россиянин рассказал о волнении перед чемпионатом мира и нюансах игры в НХЛ. По словам форварда "Флориды", на ЧМ все выкладываются на 100 процентов.
– Насколько велика разница в требованиях тренеров сборной России по сравнению с тем, чего от вас хотят во "Флориде"?
– В нашей сборной максимальные требования, как это и должно быть. Все выкладываются на 100 процентов и готовы выполнять все то, что говорят тренеры.
– Вам объясняли, чего ждут от вас в сборной?
– У нас есть в команде своя тактика, система игры, которая одинакова для всех ребят, все должны выполнять ряд базовых требований.
– Вы работали в национальной команде под руководством бывшего главного тренера Олега Знарка. Замечаете ли разницу между его требованиями и тем, что хочет донести до вас новый и.о. главного тренера Илья Воробьев?
– Под руководством Олега Валерьевича я играл немного. В любом случае есть разница в каких-то тактических моментах и ряде других нюансов. Но основное требование осталось неизменным – выкладываться на 100 процентов.
– Если брать в целом, что можете сказать о разнице по уровню игры между КХЛ и НХЛ?
– Разница, безусловно, есть. Средний уровень мастерства игроков в НХЛ выше, цена ошибки высока. Скорости выше, все быстрее происходит, при игре "пять на пять" тяжелее создавать голевые моменты. В плане организации там все на хорошем уровне, в бытовом плане нигде не напрягаешься – все для тебя делают. Хотя, когда я играл в России, организация в наших клубах ненамного отличалась от североамериканской.
ropkomarov
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12:00
Thomas_Boy_
Зря ты это... Щас тебя форумные колхозники на куски порвут.
11:33