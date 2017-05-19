Маккиннон, Шайфли и Скиннер работают в одном звене перед матчем с Россией. ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

16:39 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Маккиннон, Шайфли и Скиннер работают в одном звене перед матчем с Россией

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Лучший бомбардир сборной Канады на чемпионате мира-2017 Натан Маккиннон работает в одной тройке с Марком Шайфли и Джеффом Скиннером на тренировке перед матчем 1/2 финала против России, сообщает "Р-Спорт". 

Полностью сочетания звеньев на тренировке выглядят следующим образом: Парэйко – Власич, Маккиннон – Шайфли - Скиннер; Демерс – де Хаан, Симмондс – О'Райлли - Жиру; Моррисси – Матесон, Дюшен – Кутюрье – Киллорн; Ли, Марнер – Пойнт - Конекны, Шенн.

Матч Росия - Канада состоится 20 мая, начало - в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: ЧМ-2017. Плей-офф. Россия vs Канада в полуфинале
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