Маккиннон, Шайфли и Скиннер работают в одном звене перед матчем с Россией

Лучший бомбардир сборной Канады на чемпионате мира-2017 Натан Маккиннон работает в одной тройке с Марком Шайфли и Джеффом Скиннером на тренировке перед матчем 1/2 финала против России, сообщает "Р-Спорт".

Полностью сочетания звеньев на тренировке выглядят следующим образом: Парэйко – Власич, Маккиннон – Шайфли - Скиннер; Демерс – де Хаан, Симмондс – О'Райлли - Жиру; Моррисси – Матесон, Дюшен – Кутюрье – Киллорн; Ли, Марнер – Пойнт - Конекны, Шенн.

Матч Росия - Канада состоится 20 мая, начало - в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.