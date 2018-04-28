Макэлхинни и вратарь из юниорской лиги вызваны в сборную Канады на ЧМ в Дании

Федерация хоккея Канады на своем официальном сайте объявила о вызове в национальную команду на чемпионат мира голкипера "Торонто" Кертиса Макэлхинни и вратаря "Виндзора" (лига Онтарио) Майкла ДиПьетро.

В этом сезоне 18-летний ДиПьетро провел 56 матчей в регулярном чемпионате OHL, в среднем пропуская по 2,79 шайбы за игру и отражая 91,0 процент бросков по своим воротам. Также на его счету 6 игр в плей-офф. 34-летний Макэлхинни сыграл всего 18 игр в "регулярке" НХЛ, пропуская по 2,15 шайб за игру и отражая 93,4 процента бросков. В плей-офф он провел одну игру.