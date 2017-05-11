Макдэвид не сыграет за сборную Канады на ЧМ-2017

Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид не сыграет на чемпионате мира по хоккею-2017 в составе сборной Канады, сообщает TSN. Напомним, что "Ойлерз" проиграл "Анахайму" со счетом 3-4 в серии во втором раунде плей-офф НХЛ и выбыли из розыгрыша турнира.

Макдэвид является обладателем золотой медали чемпионата мира-2016. В этом сезоне 20-летний хоккеист провел 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 100 (30+70) очков, а также записал на свой счет 9 (5+4) очков в 13 встречах плей-офф.